Российские клубы потратили более 100 миллионов евро на трансферы в 2023 году

Российские команды в 2023 году потратили на трансферы 105 миллионов евро, сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА.

Эта сумма была потрачена на 205 игроков. При этом команды из России продали 249 футболистов за общую сумму в 142,7 миллиона евро.

Больше всех в 2023 году потратили английские клубы — 2,73 млрд евро. Больше всех заработали — немецкие (1,1 млрд евро).

После 18 туров лидером РПЛ является «Краснодар», набравший 38 очков. На два очка от быков отстает «Зенит». Третье место с 32 очками занимает «Динамо».