Каррера: «Желаю российскому футболу в 2025 году всего самого хорошего!»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» поздравил российских футболистов и болельщиков с новым годом.

«Желаю российскому футболу в 2025 году всего самого хорошего! Футболистам желаю успехов в карьере, здоровья, отсутствия травм и счастья», — сказал Каррера «СЭ».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.