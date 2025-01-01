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Шамиль Газизов: «Отпуск провел дома, загорать будем в Турции на сборах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как провел отпуск.

«В отпуске занимался обыкновенными житейскими вещами, на которые не хватало времени во время сезона. Когда работаешь в другом городе, накапливается много вопросов, которые надо решить. Никула не летал, решил остаться дома с родными и близкими. А загорать будем в Турции на сборах», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После первой части сезона РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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 - : -
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