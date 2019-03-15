16:50 | Футбол — РПЛ

Массимо Каррера: "Моя статуя возле стадиона? Там и так отличный памятник!"

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что слышал о предложении экс-защитника красно-белых Сергея Горлуковича поставить его статую возле стадиона "Открытие Арена" вместо памятника гладиатору. 

- Зидан в "Реале"? Он принял вызов после беседы с президентом: они договорились о трансферах и программе на сезон, - сказал Каррера в интервью телеведущей Марии Командной. - Статуя Карреры перед стадионом? Слышал об этом, но там и так отличный памятник.

Напомним, Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016-го по октябрь 2018-го. Под руководством итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России, а также Суперкубок страны.

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