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Маслов: «Слишкович готов к сольной карьере. Он вытащил клуб из ямы»

Зарина Халимхонова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» выразил мнение о готовности Владимира Слишковича возглавить клуб в качестве главного тренера.

— Он провел в «Спаратке» хороший период. Доказал, что опытный специалист. Понимает людей, своего рода хороший психолог. В тяжелый период вытащил команду из ямы и привел к хорошим результатам, показал самостоятельность и уровень своей работы.

— Показалось, что Слишкович и Кононов похожи темпераментом — оба спокойные.

— Нет, абсолютно. Работал с каждым из них, и, на мой взгляд, они разные, — сказал Маслов «СЭ».

Ранее Слишкович заявил «СЭ», что может продолжить карьеру в России. 41-летний специалист в середине апреля временно возглавил «Спартак» после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
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