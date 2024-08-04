Кобелев — о Глушенкове: «Он один из лучших игроков в России»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Пока прошло мало игр. Но то, как он их провел, показывает, что на данный момент Максим — один из лучших футболистов в России», — сказал Кобелев «СЭ».

25-летний Глушенков возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.

Константин Передерий