Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:38

Кобелев — о Глушенкове: «Он один из лучших игроков в России»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«Пока прошло мало игр. Но то, как он их провел, показывает, что на данный момент Максим — один из лучших футболистов в России», — сказал Кобелев «СЭ».

25-летний Глушенков возглавляет бомбардирскую гонку РПЛ с шестью голами после трех матчей.

Константин Передерий

Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
Максим Глушенков
2
1
Читайте также
СК открыл уголовное дело после избиения боксера Двали
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Экономист назвала размер средней пенсии в России
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Суд в Вашингтоне возобновил рассмотрение дела Трампа о вмешательстве в выборы
Названы доходы россиян для покупки однокомнатной квартиры по семейной ипотеке
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев: «Говорить о гегемонии «Зенита» рано»

Маслов: «Слишкович готов к сольной карьере. Он вытащил клуб из ямы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
Педро

Педро

Зенит

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости