Гендиректор «Химок»: «Амбиции клуба выше, чем просто борьба за выживание»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в матче 3-го тура РПЛ.

«Для нас эта победа определенно очень важна. Команда показала свой характер, умение вовремя собраться и выигрывать. Наши новые футболисты смогли показать себя в деле, это тоже важно. Ну, а самое главное — заработанные три очка и движение вверх! О том, что амбиции клуба выше, чем просто борьба за выживание, мы говорили перед началом сезона. У нас задача — уверенно закрепиться в РПЛ», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» (4 очка) в матче с казанцами одержали первую победу в нынешнем розыгрыше РПЛ и поднялись на шестое место в турнирной таблице. «Рубин» (3) идет десятым.