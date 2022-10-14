Маслов рассказал о знакомстве с новым спортивным директором «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с корреспондентами «СЭ» рассказал о знакомстве с новым спортивном директором команды Полом Эшуортом.

«Общался ли я с Эшуортом? Да, чуть-чуть успел пообщаться. Просто поговорили о погоде, о жизни. Больше ни о чем», — сказал Маслов «СЭ».