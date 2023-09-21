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Сегодня, 12:18

Маслов рассказал, хотел ли он сменить клуб после потери места в составе «Спартака»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о потере места в составе московской команды.

— Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснял причины, почему не доверял вам место в составе все лето и первую половину сентября?

— Конкретной причины названо не было, но у нас состоялся разговор. У него была своя позиция, которую он мне объяснил. И все, — приводят «Известия» слова Маслова.

— Какие-то игровые причины?

— Нет, про игровые качества не заходила речь вообще. Это просто было его решением.

— Что-то с тактикой связано?

— Нет, нет, об этом не говорили.

— Потеря места в составе не наводила на мысли в летнее трансферное окно сменить клуб, уйти куда-то в аренду?

— Были определенные сложности. И, мне кажется, эти вопросы лучше адресовывать спортивному директору и моему представителю.

«Спартак» с 13 очками расположился на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне 23-летний Маслов провел 1 игру за красно-белых в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://iz.ru/1576995/aleksei-fomin/net-smysla-idti-v-sport-esli-zaranee-raspisalsia-v-svoei-nikchemnosti
Павел Маслов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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