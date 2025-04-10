Mash: Смолов распродал свой инвентарь в CS 2 стоимостью более 5 миллионов рублей

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов распродал инвентарь в игре Сounter Strike 2, сообщает Mash.

Стоимость внутриигровых предметов в инвентаре футболиста составляла более пяти миллионов рублей.

В текущем сезоне 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах за «Краснодар», забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.