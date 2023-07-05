Масалитин заявил, что не считает ивуарийского футболиста Думбия легендой ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, что экс-форвард армейцев Сейду Думбия примет участие в Братском кубке против «Динамо».
«Естественно, я буду рад увидеть вновь в футболке ЦСКА людей, которые приносили пользу команде. Если у них есть возможность приехать и выйти на поле и показать свое мастерство, то это приветствуется всеми. Думаю, не только болельщиками ЦСКА», — приводит «Спорт День за Днем» слова Масалитина.
Также он ответил на вопрос, можно ли Думбия назвать легендой ЦСКА.
«Да нет. Да, он провел неплохие года в ЦСКА — позабивал, повыручал. Я думаю, что легендой нельзя назвать. Скорее всего легенда — Акинфеев, который клубу отдал все свои лучшие годы и до сих пор остается в составе. Остальные — приходящие и уходящие», — добавил специалист.
Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2014 год и в 2015-м. В составе армейцев он провел 150 матчей, забил 95 голов и отметился 36 результативными передачами.
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