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Масалитин — об увольнении Шалимова из «Урала»: «Можно было потерпеть»

Масалитин прокомментировал увольнение Шалимова с поста главного тренера «Урала»
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Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«Предыдущий тренер «Урала» Юрий Матвеев проиграл три матча, и его убрали, так что Игорь еще чуть дольше поработал, — приводит слова Масалитина «Газета.Ru». — Но еще перед игрой со «Спартаком» ходили слухи, что в случае поражения его могут убрать, хоть Иванов это и опровергал. Все в клубе зависит от Иванова. Все знают его повадки и характер, знают, на что он способен. У него есть свои принципы: сидеть на скамейке, заходить в раздевалку. Его надо воспринимать таким, его уже не переделаешь. Он такой президент, он считает нужным так поступать.

Что касается Игоря, то были большие вопросы по составу. Люди, которые играли в Медиалиге или еще где-то, потом появляются в стартовом составе — о чем это говорит? О том, что клуб не может пригласить хороших футболистов на те деньги, которые есть в «Урале». Всегда тяжело ставится комбинационный футбол, нацеленный на атаку. Игорь прошел школу «Спартака» — естественно, он хочет привить спартаковский футбол, который он понимает. Но для этого нужно подобрать определенную группу игроков, чтобы они разговаривали на одном футбольном языке. К сожалению, сейчас у «Урала» таких нет.

Ну дайте еще три-четыре тура, тогда можно было бы делать выводы. А так — четыре игры, и «Урал» играл с командами, с которыми тяжело взять очки. Вот сейчас они будут играть с «Факелом», потом — с «Нижним Новгородом». Возможно, в этих играх они будут конкурентоспособны. После этих матчей отставка тренера, может быть, и не была бы проблемой. По крайней мере, можно было потерпеть. Но решили так».

В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.

После 4 туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/09/18292742.shtml
Валерий Масалитин
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Урал
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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12.08 19:30
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 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
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И К Ж
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Локомотив

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