Масалитин — об увольнении Шалимова из «Урала»: «Можно было потерпеть»
Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».
«Предыдущий тренер «Урала» Юрий Матвеев проиграл три матча, и его убрали, так что Игорь еще чуть дольше поработал, — приводит слова Масалитина «Газета.Ru». — Но еще перед игрой со «Спартаком» ходили слухи, что в случае поражения его могут убрать, хоть Иванов это и опровергал. Все в клубе зависит от Иванова. Все знают его повадки и характер, знают, на что он способен. У него есть свои принципы: сидеть на скамейке, заходить в раздевалку. Его надо воспринимать таким, его уже не переделаешь. Он такой президент, он считает нужным так поступать.
Что касается Игоря, то были большие вопросы по составу. Люди, которые играли в Медиалиге или еще где-то, потом появляются в стартовом составе — о чем это говорит? О том, что клуб не может пригласить хороших футболистов на те деньги, которые есть в «Урале». Всегда тяжело ставится комбинационный футбол, нацеленный на атаку. Игорь прошел школу «Спартака» — естественно, он хочет привить спартаковский футбол, который он понимает. Но для этого нужно подобрать определенную группу игроков, чтобы они разговаривали на одном футбольном языке. К сожалению, сейчас у «Урала» таких нет.
Ну дайте еще три-четыре тура, тогда можно было бы делать выводы. А так — четыре игры, и «Урал» играл с командами, с которыми тяжело взять очки. Вот сейчас они будут играть с «Факелом», потом — с «Нижним Новгородом». Возможно, в этих играх они будут конкурентоспособны. После этих матчей отставка тренера, может быть, и не была бы проблемой. По крайней мере, можно было потерпеть. Но решили так».
В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.
После 4 туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0