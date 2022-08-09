Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал увольнение Игоря Шалимова с поста главного тренера «Урала».

«Предыдущий тренер «Урала» Юрий Матвеев проиграл три матча, и его убрали, так что Игорь еще чуть дольше поработал, — приводит слова Масалитина «Газета.Ru». — Но еще перед игрой со «Спартаком» ходили слухи, что в случае поражения его могут убрать, хоть Иванов это и опровергал. Все в клубе зависит от Иванова. Все знают его повадки и характер, знают, на что он способен. У него есть свои принципы: сидеть на скамейке, заходить в раздевалку. Его надо воспринимать таким, его уже не переделаешь. Он такой президент, он считает нужным так поступать.

Что касается Игоря, то были большие вопросы по составу. Люди, которые играли в Медиалиге или еще где-то, потом появляются в стартовом составе — о чем это говорит? О том, что клуб не может пригласить хороших футболистов на те деньги, которые есть в «Урале». Всегда тяжело ставится комбинационный футбол, нацеленный на атаку. Игорь прошел школу «Спартака» — естественно, он хочет привить спартаковский футбол, который он понимает. Но для этого нужно подобрать определенную группу игроков, чтобы они разговаривали на одном футбольном языке. К сожалению, сейчас у «Урала» таких нет.

Ну дайте еще три-четыре тура, тогда можно было бы делать выводы. А так — четыре игры, и «Урал» играл с командами, с которыми тяжело взять очки. Вот сейчас они будут играть с «Факелом», потом — с «Нижним Новгородом». Возможно, в этих играх они будут конкурентоспособны. После этих матчей отставка тренера, может быть, и не была бы проблемой. По крайней мере, можно было потерпеть. Но решили так».

В понедельник, 8 августа, екатеринбургский клуб объявил об уходе Шалимова с поста главного тренера.

После 4 туров РПЛ «Урал» набрал 0 очков и занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице.