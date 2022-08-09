Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса.

17-летний россиянин выложил у себя в соцсетях фотографию, на которой видно, как он работает на велотренажере.

«Провожу диагностику велотренажеров на дому», — подписал фото Пиняев.

Сергей Пиняев (справа). Фото Соцсети

20 июля Пиняеву стало плохо во время тренировки «Крыльев Советов». Футболиста отправили в клинику Самарского государственного университета, игроку диагностировали пневмоторакс.

Полузащитнику назначили консервативное лечение без операции, срок восстановления — около полутора месяцев.