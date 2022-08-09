Карпин высказался о возможном совмещении работы Писарева в сборной России и «Химках»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос «СЭ» о возможном совмещении работы Николая Писарева в национальной сборной и «Химках».

«Совмещение? Все расскажем потом. Если будет, мы обо всем сообщим. Понимание в данный момент? Если возглавит «Химки», то все расскажем», — сказал Карпин «СЭ».

Ранее «Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по обоюдному согласию.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.