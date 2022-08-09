Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:15

Карпин высказался о возможном совмещении работы Писарева в сборной России и «Химках»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос «СЭ» о возможном совмещении работы Николая Писарева в национальной сборной и «Химках».

«Совмещение? Все расскажем потом. Если будет, мы обо всем сообщим. Понимание в данный момент? Если возглавит «Химки», то все расскажем», — сказал Карпин «СЭ».

Ранее «Химки» расторгли контракт с Сергеем Юраном по обоюдному согласию.

Напомним, ранее Писарев тренировал сборную России по пляжному футболу, потом он работал с молодежной сборной России.

Валерий Карпин
Николай Писарев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Из-за чего «Химки» уволили Сергея Юрана. Не выпустил сына инвестора, участвовал в «странном матче» или подписал краткосрочный контракт
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Широков — о Писареве в «Химках»: «Он никогда не работал на уровне РПЛ. Наверное, в клубе видят его потенциал»
Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»
Изидор: «В Англии и Германии следят за РПЛ больше, чем за лигой 1»
«Ахмат» продлил контракт с Беришей до 2025 года
Источник в совете директоров «Торпедо» назвал фальшивкой информацию о списке кандидатов на замену Бородюка
В «Урале» прокомментировали информацию о возможном назначении Юрана
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи
«Химки» в третий раз увольняют Юрана, а «Урал» убрал Шалимова. Все детали первых отставок в РПЛ
Пиняев показал, как восстанавливается после пневмоторакса
Широков — о Писареве в «Химках»: «Он никогда не работал на уровне РПЛ. Наверное, в клубе видят его потенциал»
Изидор: «У меня нет личных целей. Я хочу выиграть РПЛ с «Локомотивом»
В «Химках» заявили, что отставка Юрана не связана с судейским скандалом в матче против «Крыльев Советов»
В «Химках» опровергли информацию о конфликте Садыгова с Юраном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин — об увольнении Шалимова из «Урала»: «Можно было потерпеть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости