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Сегодня, 17:15

Масалитин назвал «Зенит» фаворитом матча с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о противостоянии «Зенита» и «Динамо» в рамках 24-го тура РПЛ.

«Когда ты являешься фаворитом, на тебя все ставят, все говорят, что ты уже чемпион, тебе все равно нужно выходить и прикладывать максимум усилий, чтобы золото стало твоим. Последний шаг — он трудный самый, но его необходимо делать. Доставать мотивацию, показывать все мастерство. У «Динамо» есть объективные причины проблем, когда команду покинуло несколько игроков. Были приглашены другие, но они не соответствуют уровню и задачам. Возьмите в пример «Спартак»: из-за трех-четырех игроков команда стала средней. То же самое и у «Динамо» творится: народ ушел, и не поймешь, хороший тренер или плохой. Задачи команда будет выполнять или не будет? Объективно, когда у тебя уходит полсостава, тебе нужно игру перестраивать, а футболистов нет, чтобы задачи выполнять. Понятно, что «Зенит» — фаворит, вопрос, как он этим воспользуется. Но Семак должен найти нужные слова, чтобы они добились чемпионства, раскрепостились и играли в свое удовольствие», — приводит слова Масалитина «Газете.Ru».

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоится в Санкт-Петербурге в субботу, 22 апреля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Соперников рассудит Виталий Мешков.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/21/20263369.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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