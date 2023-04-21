«Краснодар» договорился о новом контракте с Ионовым

«Краснодар» и полузащитник Алексей Ионов договорились о новом контракте, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, сейчас между игроком и клубом достигнута устная договоренность. Планируется, что новый контракт будет рассчитан на один год.

Ионов перешел в «Краснодар» летом 2020-го. Его действующий контракт с клубом истекает в июне этого года. В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах чемпионата России и забил 5 мячей.