Мартынович стал первым футболистом «Краснодара», который отыграл 18 тысяч минут за команду

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович стал первым игроком в истории клуба, который провел на поле в официальных играх за клуб 18 тысяч минут, сообщает официальный сайт «быков». Он отыграл все 90 минут на поле в матче 12-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1).

Сообщается, что в активе Мартыновича 18 044 сыгранные минуты (без учета компенсированного времени), и это лучший показатель в истории клуба. 32-летний футболист выступает за «Краснодар» с 2010 года (с перерывом на аренду в «Урал» в сезоне-2015/16). Вместе с командой он дважды становился бронзовым призером чемпионата России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр