Мартин Якубко: «Раньше в РПЛ играли более сильные футболисты»

Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко, игравший в России за «Сатурн», «Химки», «Москва», «Динамо» и «Амкар», в интервью «Известиям» отметил, что раньше в чемпионате России играли более сильные игроки.

— Вы в этом сезоне посещали выездной матч ЦСКА против «Ференцвароша» в Венгрии в рамках группового этапа Лиги Европы. Армейцы провалили этот еврокубковый розыгрыш, заняв последнее место в группе. Вас это удивило?

— Если посмотреть на то, какая у них сейчас команда, какие молодые игроки там выступают, то тяжело ждать, что они будут рвать всех подряд.

— Есть мнение, что уровень РПЛ сильно упал. Если сравнивать времена вашей карьеры в России и нынешний сезон, насколько велика эта разница?

— Я не хочу быть тем, кто будет критиковать российский футбол. По моему мнению, нельзя сказать, что уровень упал очень сильно. Это не так. Но раньше играли более сильные футболисты. Наверное, это связано с тем, что у многих клубов финансовые проблемы. Чтобы затащить сильного игрока в РПЛ, ему нужно дать хорошие деньги. Кроме того, сами россияне не уезжают за границу. В топовых чемпионатах им никогда не заплатят такие же деньги, какие они получают в России за такой футбол.