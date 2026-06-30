Источник: Нагельсманн не уйдет в отставку с поста главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн не собирается подавать в отставку после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, сообщает журналист Николо Скира.

Как отмечает источник, Немецкий футбольный союз (DFB) примет решение о будущем 38-летнего специалиста в ближайшие дни. Часть членов правления организации хотела бы, чтобы Нагельсманн остался на посту главного тренера сборной Германии. Однако официальных переговоров со специалистом пока не проводилось.

Сам Нагельсманн ранее заявил, что готов продолжить работу в национальной команде. Он возглавляет сборную Германии с 2023 года. В январе 2025-го Немецкий футбольный союз продлил соглашение со специалистом до июля 2028-го.

В групповом турнире ЧМ-2026 Германия разгромила Кюрасао (7:1), победила Кот-д`Ивуар (2:1) и уступила Эквадору (1:2). В 1/16 финала немцы в серии пенальти проиграли Парагваю (1:1, 3:4).