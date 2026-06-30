«Краснодар» объявил о переходе Гонсалеса в «Ривер Плейт»

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес перешел в «Ривер Плейт», сообщает пресс-служба «быков».

Уругваец играл за российскую команду с августа 2024 года, перейдя из «Мальорки». В сезоне-2025/26 Гонсалес провел 35 матчей и сделал 4 результативных паса. Всего за «Краснодар» на его счету 62 игры и 4 голевые передачи.

31-летний защитник является воспитанником уругвайского «Ривер Плейта».