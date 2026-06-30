Семин назвал причину вылета сборной Германии с ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении сборной Германии от Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Германия недооценила соперника. В этих раундах любая команда играет на максимуме своих возможностей. Парагвай — очень хорошо подготовлены физически. По старинке действовали от обороны и искали моменты, чтобы выбежать в контратаки. Они вовремя успевали отходить назад к своим воротам, потому что Германия очень долго разыгрывала мяч. Думаю, все немцы разочарованы этим результатом», — сказал Семин «СЭ».

В 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайцы сыграют с победителем матча Франция — Швеция.

Давид Петросян