Маркус Берг: "Готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне"

Нападающий "Краснодара" Маркус Берг рассказал об интересе со стороны российского клуба и своих целях на текущий сезон. Напомним, что 32-летний игрок заключил контракт на один год.

– Об интересе "Краснодара" я узнал две недели назад, – сказал Берг в интервью официальному Youtube-каналу клуба. – Первая реакция была такова: это отличный клуб хорошие игроки, большие амбиции. И, конечно же, я слышал многое о "Краснодаре" от шведских футболистов – о тренировочной инфраструктуре, о стадионе, о клубе в целом. Так что мои чувства были исключительно положительными.

"Краснодар" регулярно выступает в еврокубках и об этом знают многие футболисты. Клуб хорошо известен в Европе. Я думаю, в ближайшие годы он сделает еще большой шаг вперед. И надеюсь, что смогу стать его частью, сумею помочь команде добиться еще более весомых и значительных достижений.

Для меня важно прийти в клуб с большими амбициями. Мы хотим пройти в групповой эта Лиги чемпионов, хотим занять в российском чемпионате место выше, чем раньше. И это стало главной причиной перейти в этот клуб. Я готов доказать, что по-прежнему могу играть на высоком уровне и помогать команде своим опытом.