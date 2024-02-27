Экс-футболист сборной Португалии — о Тавареше: «У него большой талант»

Экс-футболист сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился мнением о защитнике «Спартака» Томаше Тавареше.

«У него большой талант. Это хороший молодой игрок, а им нелегко уезжать за границу в их возрасте. В Португалии многие из них хотят перейти в крупнейшие команды. Знаю, что недавно он столкнулся с травмой. Но у этого футболиста большой потенциал», — сказал Канейра «СЭ».

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.

В июне 2023 года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку колена, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы, после чего проходил восстановление в Португалии и вернулся в Россию в ноябре.