Камоцци: «Краснодар» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне»

Итальянский функционер Франко Камоцци считает «Краснодар» основным претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Я думаю, что в РПЛ появилась интрига, это хорошо для развития лиги. «Краснодар» — главный претендент на чемпионство в этом сезона. Мне нравится эта команда», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.

В 19-м туре «быки» сыграют против «Рубина». Матч пройдет 2 марта.