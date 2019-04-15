Марко Трабукки: "Уход Еременко из "Спартака" – тренерское решение"

Советник президента "Оренбурга" и футбольный агент Марко Трабукки в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал о том, что владелец "Спартака" Леонид Федун хотел видеть бывшего полузащитника красно-белых, а ныне игрока "Ростова"​ Романа Еременко​ в составе московского клуба.

Еременко выступал за "Спартак" с августа по январь 2018-го.

– Владелец клуба хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января. Это сделали некоторые советники президента, а также главный тренер, как он сам в этом признался. А Леонид Арнольдович (Федун. – Прим. С.Е.) в тот день, как настоящий джентльмен, объяснил мне, что это тренерское решение, что его надо принимать и что он желает игроку удачи. В общем, по отношению к Федуну у Романа точно никакого реваншизма не имелось. Наоборот, он благодарен за то, что Федун дал шанс вернуться в футбол после дисквалификации, – сказал Трабукки. (Сергей Егоров)

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