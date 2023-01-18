Николич назвал невозможным вылет «Локомотива»: «Не сомневаюсь, что клуб останется в РПЛ!»

Николич уверен, что «Локомотив» не вылетит из премьер-лиги

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.

— «Локомотив» идет 14-м — в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

— Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в премьер-лиге. В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него вылет «Локомотива» просто невозможен.

После 17 туров «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует «Зенит» (42 очка).