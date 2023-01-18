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Сегодня, 18:30

Николич назвал невозможным вылет «Локомотива»: «Не сомневаюсь, что клуб останется в РПЛ!»

Николич уверен, что «Локомотив» не вылетит из премьер-лиги
Артем Бухаев
Корреспондент
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Марко Николич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.

— «Локомотив» идет 14-м — в шаге от прямого вылета из РПЛ. В такой ситуации точно стоит отпускать капитана?

— Многие говорят, что во второй половине сезона «Локомотив» будет бороться за выживание. Но я на сто процентов уверен, что клуб останется в премьер-лиге. В команде много качественных футболистов. У нее много болельщиков, богатые традиции. На мой взгляд, с Бариновым или без него вылет «Локомотива» просто невозможен.

После 17 туров «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует «Зенит» (42 очка).

Марко Николич и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Баринов всегда мечтал поиграть в Европе — он усилит «Бешикташ». Интервью Марко Николича

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Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Спартак

 14
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П
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