«Локомотив» сыграл вничью с «Бунедкором» в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл вничью с узбекистанским «Бунедкором» в товарищеском матче, который прошел на сборе в Абу-Даби, — 1:1.

В составе московской команды голом отметился Иван Игнатьев, получивший передачу от Антона Миранчука.

22 января «Локомотив» сыграет с «Родиной» в рамках товарищеского матча.