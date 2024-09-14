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Сегодня, 19:45

Вендел — о стычке с Николичем: «Я извинился. Никаких проблем нет»

Сергей Жуков
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о стычке с главным тренером ЦСКА Марко Николичем в матче 8-го тура РПЛ. Игры завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0.

«Ничего серьезного не произошло. Я просто праздновал гол. Возможно он неправильно меня понял. Я извинился. Никаких проблем нет. Стычка с Мойзесом? Я убежал в контратаку, не видел, что там произошло», — сказал Вендел.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

«Зенит» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
3
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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Рубин – Кр. Советов
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