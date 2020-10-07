Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о том, кого клуб рассматривал в качестве нового форварда.

— Нам нужен был забивной форвард, — сказал Николич в интервью телеканала «Матч ТВ». — Опытный, помогающий партнерам. Мое первое желание — Марио Манджукич, но не получилось в конце. Я не знаю, почему не получилось. Только слухи, а они меня не интересуют. Был еще Дарвин Нуньес, но он перешел в «Бенфику» за 25 миллионов евро. У нас таких денег сейчас нет. Появилась возможность взять Зе Луиша, мы очень быстро оформили трансфер.