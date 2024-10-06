Николич: «Пьянича подводим аккуратно, потихоньку, чтобы не было никакой травмы»
Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопросы журналистов после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ.
— Вы говорили, что время покажет, когда Пьянич будет готов. Возможно ли, что он полностью будет готов к дерби со «Спартаком»?
— Мне понятно, почему вам интересна эта история. Он такой профессионал, и мы знаем, где он играл. Но я напомню, что мы обсуждаем не теннис, а футбол, командный вид спорта. Миралем уже готов. Если бы он не был готов, я бы его не выпускал. Просто мы его подводим аккуратно, потихоньку, чтобы не было никакой травмы.
— В сборную из вашей команды вызвали Мусаева, Облякова и Дивеева. Насколько удивились тому, что национальная команда не будет проводить матчи? Не было ли мыслей о том, что нужно ли их отпускать, чтобы они не получили травму?
— Как говорится, тьфу-тьфу, не дай бог, нам сейчас это не нужно. А про сборы, это не ко мне, потому что это не моя работа. Если это нужно, значит нужно. Сборная — это важно, и ее нужно поддержать.
— За счет чего на данный момент Гуарирапа выигрывает конкуренцию у Мусаева?
— В один момент играет Гуарирапа, в другой — Мусаев, иногда они играют вместе. Это наша возможность — использовать их качества по разному в разных матчах. Я бы не стал говорить, что проигрывает конкуренцию. Сейчас у нас два центральных нападающих, это в два раза лучше, чем до прихода Гуарирапы. Конкуренция — это нормально в футболе. Я бы хотел, чтобы у нас их было четыре, чтобы еще больше была конкуренция, чтобы они еще больше выкладывались на тренировках.
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 0
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|4 : 0
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2