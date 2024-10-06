Бабаев — о матче с «Динамо»: «Приятно, что ЦСКА одержал долгожданную победу»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал победу команды в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

— Зрелищный матч, большое количество голевых моментов. Особенно в первом тайме. Приятно, что одержали долгожданную победу.

— Дебют Пьянича в РПЛ: болельщики хорошо восприняли. Насколько важно было с имиджевой точки зрения, чтобы приехал такой футболист?

— Это звезда мирового уровня. Конечно, важно. Не согласен с теми, кто говорит, что это уже имя, а не футболист. Это не так. Он начал с места в карьер, выходит. Понятно, не в оптимальной форме. Будет приносить больше пользы. Успокоил игру, когда мы стали терять инициативу. Думаю, это усиление. Для молодых игроков очень полезный обмен опытом.

— Что должен сделать Пьянич, чтобы оправдать переход с игровой точки зрения?

— Если Пьянич будет позволять сохранять счет, успокоит команду присутствием на поле.

— Сколько он должен забить и отдать, чтобы вы были довольны?

— Футболист его позиции может даже не забивать, но при этом быть полезным. Не было планки, которую мы ставили в отношении Миралема.

— Что заставило клуб отойти от принципа подписания возрастных игроков сильно старше 30.

— Нет правил без исключений. Пришли к выводу, что будет полезен команде. Те условия, которые удалось получить, абсолютно приемлемые. Если так можно выразиться, риск был оправдан. Возможно, такого игрока в прошлом сезоне не хватало.

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).

Команда Марко Николича поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками. «Динамо» опустилось на пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

В следующем матче бело-голубые сыграют в гостях с «Рубином» 20 октября, а красно-синие днем ранее встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».