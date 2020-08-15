Марко Николич: «Игнатьев и Эдер будут готовы к следующей игре»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в матче 2-го тура Тинькофф-РПЛ (1:0). По словам специалиста, защитник Владислав Игнатьев и нападающий Эдер не до конца восстановились после травм.

— Поздравляю команду с победой. Два матча выиграли, идем на третий, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — У нас несколько игроков только присоединились к команде, провели 2-3 тренировки с нами. К тому же Игнатьев был травмирован, Эдер был травмирован. Думаю, к следующей игре они уже будут готовы.

Думаю, мы заслужили победу. Поздравляю команду еще раз.