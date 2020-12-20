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Мариу Фернандес женился. Фото

00:26
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Мариу Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес женился. Фотографию со свадьбы опубликовал журналист Фабио Алейшу.

— А кто женился сегодня? Супер Марио. Поздравляю, — подписал фото Алейшу на русском языке.

Женой Фернадеса является выпускница юридического факультета Университета Коимбры Марьяна Шотт де Фрейтас.

Недавно Фернандес был признан «Джентльменом года». В борьбе за приз «Комсомольской правды» армеец опередил спартаковца Георгия Джикию и полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

30-летний Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремиу». В 2016 году он получил паспорт и стал выступать за сборную России. Вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.

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