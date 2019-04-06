Мариу Фернандес: "Во втором тайме ЦСКА доминировал на поле"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после гостевого матча 22-го тура чемпионата России против "Спартака" (2:0) сказал, что победа над красно-белыми – это хорошо, но нужно выигрывать и в других встречах.

– Матчи со "Спартаком" всегда особенные, – сказал Мариу Фернандес. – Тем более дома "Спартак" всегда мощно поддерживают болельщики. Но ЦСКА провел великолепный матч.

– На второй тайм будто другой ЦСКА вышел. Что произошло в перерыве?

– Да, первый тайм был не очень хорошим. В перерыве мы поняли, что нужно изменить. Тренер подсказал. Так что во второй половине доминировали на поле.

– Гончаренко в перерыве не бросался предметами в раздевалке? Был спокоен?

– Нет, не бросал ничего. Просто объяснил, что делать, и команда провела совершенно другой второй тайм.

– Для фанатов ЦСКА нет ничего лучше, чем победить "Спартак". А как для игроков?

– Конечно, это хорошо. Но нужно побеждать и в других матчах. Встреча была тяжелой, к тому же мы в предыдущем туре сыграли вничью с "Уфой". Нужно было побеждать "Спартак", чтобы оставаться в первой тройке. (Ярослав Сусов, Юлия Яковлева)

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