Марио Фернандес о решении завершить карьеру: «Мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола»

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес в интервью «СЭ» прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.

«У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру», — сказал Фернандес «СЭ».

Последним клубом 35-летнего защитника стал «Зенит», который он покинул летом 2024 года. Также Фернандес выступал за ЦСКА, «Интернасьонал» и «Гремио».

Он является четырехкратным чемпионом России. Также он дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок России.

В 2016 году футболист получил российское гражданство, а спустя год дебютировал за сборную России. Всего он провел в национальной команде 33 матча и забил 5 голов.