Колосков о публикации календаря стыковых игр: «Приоритет отдается созданию новых соревнований»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию календаря стыковых матчей между клубами Тинькофф РПЛ и ОЛИМП-ФНЛ.

«Главной проблемой после отстранения от еврокубков стало увеличение количества матчей. Это можно было сделать либо расширением премьер-лиги, либо созданием нового турнира. Это даст как минимум шесть дополнительных игр. Видимо, будут останавливаться на варианте с Кубком лиги. На исполкоме 24 мая будет принято окончательное решение. Публикация календаря стыковых игр говорит о том, что приоритет, очевидно, отдается созданию новых соревнований. Конечно, клубы, которые вылетают напрямую, будут недовольны таким решением. Но это уже зависело от них, а не от РФС», — сказал Колосков «СЭ».

Стыковые матчи пройдут 25 и 28 мая. В первом круге команды из ОЛИМП-ФНЛ сыграют у себя дома, во втором туре домашними встречи будут для клубов Тинькофф РПЛ.