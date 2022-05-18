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Колосков о публикации календаря стыковых игр: «Приоритет отдается созданию новых соревнований»

Колосков отреагировал на публикацию календаря стыковых матчей между клубами Тинькофф РПЛ и ОЛИМП-ФНЛ
Георгий Скобликов
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на публикацию календаря стыковых матчей между клубами Тинькофф РПЛ и ОЛИМП-ФНЛ.
«Главной проблемой после отстранения от еврокубков стало увеличение количества матчей. Это можно было сделать либо расширением премьер-лиги, либо созданием нового турнира. Это даст как минимум шесть дополнительных игр. Видимо, будут останавливаться на варианте с Кубком лиги. На исполкоме 24 мая будет принято окончательное решение. Публикация календаря стыковых игр говорит о том, что приоритет, очевидно, отдается созданию новых соревнований. Конечно, клубы, которые вылетают напрямую, будут недовольны таким решением. Но это уже зависело от них, а не от РФС», — сказал Колосков «СЭ».
Стыковые матчи пройдут 25 и 28 мая. В первом круге команды из ОЛИМП-ФНЛ сыграют у себя дома, во втором туре домашними встречи будут для клубов Тинькофф РПЛ.

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 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
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 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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