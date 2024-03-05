Личка: «Паршивлюк в обороне сильнее, чем Скопинцев»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) вышел Сергей Паршивлюк, а не Дмитрий Скопинцев.

«Парш последние 4-5 игр перед перерывом сыграл очень хорошо — дисциплинированно, хорошо отрабатывал. Плюс с мячом спокоен, он опытный парень. Плюс коммуникация хорошая на поле. Паршивлюк сильнее в обороне, чем Скопинцев? Если говорить об обороне, да. Если говорим об объеме, скорости, спринтах вперед, игре один в один, то это лучше у Скопы», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Скопинцев провел 23 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.