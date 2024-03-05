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5 марта, 11:36

Личка: «Паршивлюк в обороне сильнее, чем Скопинцев»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) вышел Сергей Паршивлюк, а не Дмитрий Скопинцев.

«Парш последние 4-5 игр перед перерывом сыграл очень хорошо — дисциплинированно, хорошо отрабатывал. Плюс с мячом спокоен, он опытный парень. Плюс коммуникация хорошая на поле. Паршивлюк сильнее в обороне, чем Скопинцев? Если говорить об обороне, да. Если говорим об объеме, скорости, спринтах вперед, игре один в один, то это лучше у Скопы», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Скопинцев провел 23 матча, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Скопинцев
Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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