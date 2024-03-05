Зиньковский: «В матче с «Зенитом» все было против «Спартака», но мы показали достойный футбол»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— В этом матче все было против нас, но мы показали достойный футбол, — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт». — Очень тяжелая игра, много стыков, ругани и мало моментов. В первом тайме мы создали его себе, когда Хлус выбил мяч из ворот, а во втором мог попасть Миша Игнатов. После сборов нужно было адаптироваться к матчам чемпионата — совсем другие скорости, время на принятие решений.

— Много мнений по матчу в том смысле, что хотелось бы больше зрелища, голов. А так все достаточно скучно.

— Все хотели счет 3:3? Не знаю... Я могу связать это с тем, что первая игра — вкатывающая, никто с шашками наголо не летел, но моменты все равно были.

— Как оцените момент Игнатова?

— Как хороший — комбинация, в стенку сыграли, и удар был — чуть не хватило, чтобы залетел.

После 19 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

9 марта петербургский клуб встретится с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск). 10 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в Москве. Начало — в 19.00 (мск).