В «Факеле» прокомментировали реализацию более 10 тысяч абонементов на весеннюю часть РПЛ

В пресс-службе «Факела» прокомментировали «СЭ» реализацию десяти тысяч абонементов на весеннюю часть сезона РПЛ.

«Мы благодарим болельщиков за поддержку, они — самые лучшие. Для тех, кто не успел приобрести абонемент, напомню, что на каждую игру будут реализовываться билеты. До встречи на стадионе!» — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «Факел» реализовал чуть более 10 тысяч абонементов на весеннюю часть сезона РПЛ с учетом квоты. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 19 матчах.