Марадишвили считает, что ЦСКА не стоит недооценивать «Тамбов»
11:24
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в 30-м туре Тинькофф чемпионата России.
«Тамбов» — неуступчивая, скользкая команда, недавно они обыграли «Спартак» — 3:2 в гостях, — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Недооценки соперника быть не может. Нам нужно выложиться и забрать свои очки".
Матч ЦСКА — «Тамбов» начнется в 19.00 по московскому времени.
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