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Марадишвили считает, что ЦСКА не стоит недооценивать «Тамбов»

11:24
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Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в 30-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Тамбов» — неуступчивая, скользкая команда, недавно они обыграли «Спартак» — 3:2 в гостях, — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Недооценки соперника быть не может. Нам нужно выложиться и забрать свои очки".

Матч ЦСКА — «Тамбов» начнется в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА — Тамбов

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1285850285357793280

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