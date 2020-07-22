Марадишвили считает, что ЦСКА не стоит недооценивать «Тамбов»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в 30-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Тамбов» — неуступчивая, скользкая команда, недавно они обыграли «Спартак» — 3:2 в гостях, — цитирует футболиста официальный Twitter клуба. — Недооценки соперника быть не может. Нам нужно выложиться и забрать свои очки".

Матч ЦСКА — «Тамбов» начнется в 19.00 по московскому времени.