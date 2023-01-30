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Маньяков назвал слухом новость о возможном переходе защитника Быстрова в «Торпедо»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Марата Быстрова Александр Маньяков прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе защитника «Ахмата» в «Торпедо».

«Могу сказать, что это слух. Марата в «Ахмате» все устраивает, он игрок стартового состава, претензий к нему от руководителей команды и тренерского штаба нет. В соответствии с этим я думаю, что все эти разговоры ведутся из-за того, что «Торпедо» ищет крайнего защитника, желательно с российским паспортом, и Андрей Талалаев Быстрова очень хорошо знает. Потому что тренер был инициатора приглашения Марата из «Челябинска» в «Тамбов», а когда Марата поехал играть в Казахстан, то Андрей Викторович пригласил его в «Ахмат» из Казахстана», — сказал Маньяков «СЭ».

30-летний футболист выступает за «Ахмат» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го. В текущем сезоне Быстров провел 15 матчей в чемпионате России и три — в Кубке России.

В декабре прошлого года защитник перенес операцию по укреплению паховых колец. Он прошел курс лечения и реабилитации в Сербии, а в двадцатых числах января уже возобновил тренировки в составе «Ахмата».

ФК Ахмат
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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