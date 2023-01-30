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«Факел» переиграл болгарскую «Славию» товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Факел» переиграл «Славию» из Болгарии товарищеском матче со счетом 2:1.

На 5-й минуте встречи счет в матче открыл полузащитник воронежцев Роман Акбашев.

А победный мяч на 67-й минуте забил форвард «Факела» Евгений Марков.

Товарищеский матч. Клубы

«Факел» (Россия) — «Славия Сф» (Болгария) — 2:1 (1:0)

Голы: Акбашев, 5 (1:0). Димитров, 57 (1:1). Марков, 67 (2:1).

«Факел»: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Морозов, Акбашев, Квеквескири, Альшин, Шаваев, Якимов, Аппаев, Ивахнов.

ФК Славия (София)
ФК Факел (Воронеж)
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