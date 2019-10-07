Мануэл Фернандеш: «Краснодар» способен добиться чего-то значительного в этом сезоне»

Новичок «Краснодара», полузащитник Мануэл Фернандеш в интервью клубной пресс-службе признался, что был впечатлен организацией процессов в команде.

33-летний португалец считает, что «Краснодар» может добиться значимых результатов в этом сезоне.

— Первые впечатления? Они очень позитивные, — приводит слова Фернандеша пресс-служба «быков». — В какой-то степени это приятный сюрприз. Я знал о том, что «Краснодар» очень хорош в организации всех процессов, но реальность превзошла ожидания. Я впечатлен и инфраструктурой, и работой клуба. Кроме того, у нас подобралась отличная команда, так что мы способны добиться чего-то значительного в этом сезоне.

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