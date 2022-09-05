Мантуан считает, что в РПЛ существует конкуренция с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан в разговоре с «СЭ» рассказал, существует ли конкуренция в РПЛ.

— Чувствуете ли вы конкуренцию со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо».

— Да, конечно!

— Выиграет ли «Зенит» в пятый раз подряд РПЛ?

— Да, очень хочу выиграть очередное чемпионство для «Зенита».

После победы над «Спартаком» (2:1) в 8-м туре РПЛ, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 20 очков.