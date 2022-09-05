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5 сентября, 10:23

Зиньковский заявил, что будет готов к матчу «Спартака» с «Локомотивом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем состоянии здоровья.

«Здоровье? Еще пара недель — 50 на 50, что к «Локомотиву» буду готов. Надеюсь, что после «Локомотива» точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально все», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Зиньковский получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1). Полузащитник «Спартака» появился на поле только после перерыва, выйдя на замену. Он поучаствовал в моменте с первым голом «Спартака» в этой встрече и был заменен на 67-й минуте. Ориентировочный срок восстановления футболиста — три недели.

В текущем сезоне Зиньковский провел за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября в рамках 10-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется — в 19.00 мск.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-09-05-zinkovskiy-chut-chut-bolit-plecho-50-na-50-chto-k-lokomotivu-budu-gotov
Антон Зиньковский
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

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Сочи

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П
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ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

 7 1 2
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