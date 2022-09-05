Зиньковский заявил, что будет готов к матчу «Спартака» с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своем состоянии здоровья.

«Здоровье? Еще пара недель — 50 на 50, что к «Локомотиву» буду готов. Надеюсь, что после «Локомотива» точно буду готов. Как себя чувствую? Чуть-чуть болит плечо, но нормально все», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Зиньковский получил травму в матче 7-го тура РПЛ с «Факелом» (4:1). Полузащитник «Спартака» появился на поле только после перерыва, выйдя на замену. Он поучаствовал в моменте с первым голом «Спартака» в этой встрече и был заменен на 67-й минуте. Ориентировочный срок восстановления футболиста — три недели.

В текущем сезоне Зиньковский провел за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится 18 сентября в рамках 10-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется — в 19.00 мск.