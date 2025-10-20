Мансилья рассказал о радости Кадырова после его гола за «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о Рамзане Кадырове.

— Ты знаешь Рамзана Кадырова? Хоть раз с ним разговаривал?

— Нет, мне еще не удалось поговорить, но я видел, как он кричал от радости после одного из моих голов, так что для меня этого достаточно.

«Ахмат» с 16 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.