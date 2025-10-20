Агент Клоппа сообщил, что тренер не возглавит «Спартак»

Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил шансы своего клиента возглавить «Спартак».

— Извините, нет. Без шансов, — цитирует Косицке Odds.ru.

58-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он работал с мерсисайдцами с 2015 года. До этого Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.