Агент Клоппа сообщил, что тренер не возглавит «Спартак»
Агент Марк Косицке, представляющий интересы бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, оценил шансы своего клиента возглавить «Спартак».
— Извините, нет. Без шансов, — цитирует Косицке Odds.ru.
58-летний немец покинул «Ливерпуль» летом 2024 года. Он работал с мерсисайдцами с 2015 года. До этого Клопп возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Odds.ru
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|2
|0
|0
|5-1
|6
|
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|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
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|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
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|1
|0
|1
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|3
|
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|1
|0
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|3
|
8
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|1
|0
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|3
|
9
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|1
|0
|1
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|3
|
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|0
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|2
|
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|1
|
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|Локомотив
|2
|0
|1
|1
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|1
|
13
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
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|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
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16
|Акрон
|2
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|2
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
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|9.08
|20:00
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|9.08
|20:30
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|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
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|3
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Рубин
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|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
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Зенит
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|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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