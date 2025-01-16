Мангаш присоединится к «Спартаку» на сборах позднее из-за болезни

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник команды Рикарду Мангаш приболел.

— Рикарду Мангаш приболел, он присоединится к команде на днях.

14 января «Спартак» отправился на зимние сборы в Турцию в составе 33 футболистов.

В нынешнем сезоне 26-летний Мангуш провел за красно-белых 8 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.