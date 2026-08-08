Мамаев высоко оценил трансфер Даку в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

«Даку — топ-трансфер для «Спартака». Человек адаптирован к лиге хорошо, показывал свое мастерство в «Рубине». Приобретение под чемпионство? Я думаю, «Спартак» всеми своими трансферами показывает, что его цель — чемпионство. Он и в прошлые годы покупал игроков по 15 миллионов. «Спартак» точно берет таких игроков не для попадания в тройку или пятерку.

Отношение болельщиков к Даку? Понятно, что есть человеческие отношения. Но любой игрок может получить любовь болельщика только благодаря результату и игре. Можно вспомнить переход Дзюбы в «Зенит». Все мы помним, как Артем влюбил в себя Санкт-Петербург. Если у Даку будет получаться, то все уйдет в небытие», — сказал Мамаев «СЭ».

С лета 2023 года Даку выступал за «Рубин», за который забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.