Мамаев ждет результативной игры от «Спартака» и «Краснодара»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ между «Спартаком» и «быками».

«В таких матчах фаворита определить тяжело, так как сыграют два топ-клуба. Мне хочется, чтобы этот матч прошел зрелищно. «Спартак» возвращается, и от него ждут большего? Не соглашусь с тем, что они «возвращаются». Потому что «Спартак» всегда, в любом состоянии, является топ-клубом России. «Спартак» — всегда «Спартак», и за ним интересно наблюдать в любом состоянии», — сказал Мамаев «СЭ».

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.